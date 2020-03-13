الوطني لمكافحة الأمراض: لا إصابات حتى الآن ولا قدرة على مواجهة كورونا في ليبيا

الوطني لمكافحة الأمراض: لا إصابات حتى الآن ولا قدرة على مواجهة كورونا في ليبيا الوطني لمكافحة الأمراض: جاهزيتنا لا زالت ضعيفة فيما يتعلق بغرف العزل

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قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار إن البلاد ليست في وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا إذا انتقلت العدوى إليها، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة الليبي.

النجار أضاف في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض حتى الآن وأنها تفحص الوافدين من الخارج عبر الموانئ والمطارات.

لكنه أشار إلى أن البلاد لا تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي والعلاج وعزا ذلك إلى نقص الأموال.

وقال النجار “كل ما كنا جاهزين ولدينا ما يكفي من غرف العزل والحجر الطبي كل ما استطعنا تقليل انتشار الفيروس وتقليل الضرر المتعلق بالفيروس”.

وأضاف “في ليبيا وبالرغم من التواصل مع الجهات المختصة وكل المسؤولين ولكن حتى الآن جاهزيتنا لا زالت ضعيفة فيما يتعلق بغرف العزل”.

وتابع “في ظل ضعف الجاهزية والاستعدادات الآن أنا أعتبر ليبيا في وضعية غير قادرة على مجابهة الفيروس”.