الوطنية للنفط: تراجع كبير في الإنتاج وخسائر تجاوزت 3 مليار دولار

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كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس أن إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر حيث بلغ الإنتاج 97,508 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء 11 مارس 2020.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الانخفاض القسري في الإنتاج تسبّب في خسائر مالية تجاوزت 3,086,823,264 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

ودعت المؤسسة المسؤولون عن الإقفال بالرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيد من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط أيضًا أجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقى من احتياطيات وتقليل مصاريفهم أيضا.

وعبّرت عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية ونقص التمويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشارت إلى استمرارها إلى الآن في توفير المحروقات إلى كافّة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، مؤكدة أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاد.

ولفتت المؤسسة الوطني للنفط إلى أن هذا الأمر قد يؤدّي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع المقبل، إذا لم تقم الحكومة بالتحويلات المالية المطلوبة لحساب المحروقات.

وأفادت المؤسسة أن ناقلة غاز مسال انتهت الأربعاء من التفريغ في ميناء بنغازي، فيما تستعد ناقلة بنزين للتفريغ لاحقا ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنه لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.