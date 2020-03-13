العريبي : العطلة تشمل كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أن العطلة تشمل كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، حسب تعليمات رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وبالتشاور مع وزيري الصحة والتعليم.

وأوضح العريبي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن كل بلدية باعتبارها سلطة محلية وأجهزتها الأمنية يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وللتعامل مع من يخالف وفقاً للقانون.

وأعلنت الحكومة الليبية، عن تعليق الدراسة في المناطق الخاضعة لها لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

وقالت الحكومة، عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الجمعة، ضمن تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم فوزير بومريز بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب يقرر تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما.

وأكدت الحكومة الليبية، أن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى البلاد، على حد قولها.

يشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد قررت بدورها تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية في المناطق الخاضعة لها، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.