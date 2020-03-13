الصحة العالمية: مرض اللشمانيا منتشر في ليبيا والمرضى يتلقون العلاج بمستشفى تاورغاء

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقيي لـ”أخبار ليبيا24″ إن مرض اللشمانيا منتشر في ليبيا والمرضى يتلقون العلاج بمستشفى تاورغاء.

وأضاف العليقي :”لدى منظمة الصحة العالمية أطقم طبية الآن بمستشفى تاورغاء وتتولى هذه الأطقم علاج المصابين بمرض اللشمانيا.

وأوضح عضو المنظمة :”هنالك إصابات كثيرة بهذا المرض وهو نوعين نوع جلدي ونوع حجوي، وأكثر المصابين في مستشفى تاورغاء هم المصابين بنوع الجلدي وهو يكثر بالمناطق الغربية من ليبيا أما مرض اللشمانيا نوع حجوي فهو منتشر في شرق ليبيا”.

وأكد العليقي أن الأطقم الطبية تعمل بمستشفى تاورغاء بصفة يومية لتقديم العلاج للمرضى والعلاج متوفر عن طريق منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن أعداد المرضى ليست بالرقم المخيف ولكن أطمئن الجميع بأن العلاج متوفر.

ولفت عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن البيئة والإصحاح البيئي لها دور كبير في محاربة هذا المرض.

وقال العليقي :”من المعروف أن هذا المرض ينتقل عن طريق حشرة الرمل وهي تعيش في المستنقعات وتعاون الإصحاح البيئي هو القضاء على هذه الحشرة الناقلة للمرض”.

وأضاف عضو المنظمة أنه إذا توفرت لها البيئة الملائمة فإنها تعيش في هذه البيئة وتتكاثر وهي التي تسببت في نشر هذا المرض في ليبيا وخاصةً في السنوات الأخيرة.

وأكد العليقي أن انتشار المرض ليس مسؤولية الصحة بل الوقاية لها دور كبير في محاربة هذا المرض لأن الوقاية خير من العلاج.