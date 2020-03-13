السويحلي مهاجمًا “العدالة والبناء” : اعتبروا قتلى “الكرامة” شهداء وباركوا جرائم حفتر بشأن لقائه بعون الفرجاني .. السويحلي : أنا لا أعقد لقاءات في الخفاء ولا أبرم صفقات تحت الطاولات

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، لقائه بـ”عون فرجاني”، في تونس، مؤكدًا أنه لا يعقد لقاءات في الخفاء ولا يبرم صفقات تحت الطاولات.

السويحلي ذكر في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “عبدالرحمن السويحلي لم يلتقي عون الفرجاني، فأنا لا أعقد لقاءات في الخفاء ولا أبرم صفقات تحت الطاولات، والمبادئ والثوابت لا تتجزأ بالنسبة لي”.

وتابع: “بإمكانكم سؤال حزب العدالة والبناء، فهم متخصصون في “إعادة التموضع” و “ركوب الموجة” وعقد الصفقات والمتاجرة بالتضحيات، فمنهم من اعتبر عملية الكرامة ذو هدف نبيل وقتلاها شهداء، ومنهم من بارك جرائم حفتر في الجنوب، فتصريحاتهم تأتي حسب ما تقتضيه الصفقة، وما صفقة أبوظبي عنا ببعيد”.

واختتم السويحلي: “‏محاولة افتراء أخرى، ستزيدنا إصرارًا على إعادة هذا الحزب لحجمه الحقيقي، كأمر ضروري لبناء الدولة المدنية الديمقراطية”.

وكانت تداولت أنباء خلال الأيام الماضية، عن لقاء عبدالرحمن السويحلي، بعون الفرجاني أحد أبرز قيادات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التونسية تونس، في إطار الاتفاق على بعض الأمور فيما يخص مستجدات الأوضاع في ليبيا.