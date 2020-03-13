الجزائر: مسؤولية مجلس الأمن فرض السلم والأمن في ليبيا بوقف التدخلات الأجنبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس حكومة الجزائر عبد العزيز جراد، إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي فرض السلم والأمن في ليبيا عن طريق وقف التدخلات الأجنبية ووضع حد لتدفق السلاح للأطراف المتنازعة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جراد بمناسبة افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد بمدينة أويو بجمهورية الكونغو أمس الخميس، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد جراد، أن الجزائر تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا، بشأن تكرار الخروقات الخطيرة للهدنة وتواصل تدفق السلاح إلى القوى المتناحرة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر السلاح باتجاه ليبيا.

وأضاف جراد: أنه “يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب خلق مناخ سياسي ملائم يمكن الفرقاء الليبيين من الالتقاء وإيجاد الحلول الوطنية للأزمة التي تمر بها بلادهم، بما يكفل وحدتها وسيادتها ويحفظ النسيج الاجتماعي للشعب الليبي”.

وأشار رئيس الحكومة الجزائرية، إلى أن الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الإفريقي حول ليبيا جاء ليؤكد من جديد عزم الاتحاد الإفريقي على مرافقة مسار حل النزاع في ليبيا والاضطلاع بدوره كاملا غير منقوص في ملف يخص دولة كاملة العضوية فيه، حسب قوله.

وأكد عبدالعزيز جراد، أن هذا اللقاء سيسمح بوضع لبنة جديدة وهامة، بحيث ستتمخض عنه جملة من القرارات الهامة، بما في ذلك اعتماد خطة عمل تقود إلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي سيجمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة في ليبيا، بهدف المساهمة في المساعي الرامية لتشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية.

هذا ولم يفوت الوزير الأول جراد الفرصة للإشادة بكل المخرجات المنبثقة عن القمة الإفريقية الأخيرة، والتي وضعت الملف الليبي على رأس أولويات القارة.