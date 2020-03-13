الجزائر تؤكد استعدادها لاحتضان مؤتمر المصالحة الليبي في يوليو المقبل جراد يجدد عزم الجزائر الراسخ على الاستمرار في جهودها الحثيثة للمساهمة في حل الأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس حكومة الجزائر عبد العزيز جراد، أمس الخميس، استعداد الجزائر لاحتضان مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المنتظر عقده في شهر يوليو القادم.

وقال جراد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد بمدينة أويو بجمهورية الكونغو: “يشرفني أن أعلن عن استعداد الجزائر لاحتضان أشغال مؤتمر المصالحة بين الإخوة في ليبيا، المزمع عقده في شهر يوليو القادم، برعاية الاتحاد الإفريقي وبمساهمة الأمم المتحدة”.

وأشار جراد الذي يمثل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذا الاجتماع، إلى أن بلاده تتعهد بتقديم التسهيلات الضرورية وتهيئة كل الإمكانيات والظروف اللازمة لإنجاح هذا الموعد الهام، قصد وضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.

جدد جراد، عزم الجزائر الراسخ على الاستمرار في جهودها الحثيثة من أجل المساهمة في حل الأزمة في ليبيا في إطار احترام سيادة واستقلال هذا البلد الجار والشقيق والحفاظ على وحدته الترابية، وضمان إشراف الليبيين بأنفسهم على المسار السياسي، على حد قوله.

ونوه رئيس حكومة الجزائر، إلى “الدور المحوري” الذي يجب أن تلعبه دول الجوار الليبي في المسار الرامي إلى التوصل لحلول سياسية للأزمة الليبية، كما نص على ذلك البيان الختامي للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر يوم 23 يناير المنصرم.

وبهذا الصدد، أعرب عبدالعزيز جراد عن رغبة الجزائر في مرافقة مساعي الأمم المتحدة والمساهمة الفعالة في إنجاح مسار الحوار الليبي، الذي يجب أن ينخرط فيه الفرقاء الليبيون ويتولوا زمامه بأنفسهم وفق أجندة وطنية.

وأضاف جراد، أن الجزائر تطلع إلى التعاون مع المبعوث الشخصي الجديد للأمم المتحدة، معربا عن أمله في تعيين المبعوث الشخصي في القريب العاجل للتمكن من إدامة الديناميكية الحالية التي يعرفها الملف الليبي، والمحافظة على المكتسبات المحققة لحد الآن، وفق قوله.

ودعا جراد، المجتمع الدولي إلى إشراك الاتحاد الإفريقي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، مضيفا: أن “منظمتنا القارية، بحكم خبرتها في مجال الوساطة وحل النزاعات، من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المحادثات الهامة”.