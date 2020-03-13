الاستعداد لانطلاق دورة الإعداد البدني للسيدات

الاستعداد لانطلاق دورة الإعداد البدني للسيدات

أخبار ليبيا24

يستعد الاتحاد الليبي الرياضي النسائي و الأكاديمية الأولمبية لإقامة دورة الإعداد البدني للسيدات التي ينظمها السبت المقبل في الأكاديمية الأولمبية بطرابلس.

وأوضحت عواطف أبوشويشة رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي أن الدورة بالتعاون مع كليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي طرابلس والزاوية وستتواصل لاسبوع حتى يوم 21 مارس الجاري على فترتين الصباحية والمسائية.

وأضافت أوشويشة أن الدورة تتضمن الجانبين النظري والعملي، وتستهدف خريجات التربية البدنية والمدربات داخل الصالات الرياضية.