منظمة الصحة العالمية تركب كاميرا حرارية في منفذ أمساعد للكشف عن فيروس كورونا الصحة العالمية في ليبيا تؤكد على تعاونها مع الحكومة الليبية في إطار الكشف عن فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24–خاص

قال أحمد العليقي عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا إن المنظمة قامت اليوم الخميس بتركيب كاميرا حرارية بمنفذ أمساعد البري للكشف على المسافرين في خطوة احترازية وخوفاً من دخول حالات من مصر تحمل فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة، حيث أشار العليقي إلى التعاون بين ليبيا ومنظمة الصحة العالمية بالخصوص.

وقال العليقي، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، “زياراتنا اليوم لمنفذ أمساعد من ضمن فريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكاتب الرقابة الصحية الدولية”.

وأضاف، “قمنا بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يعمل بها بالمنفذ”، مشددًا على ضرورة تقوية العناصر في كل المنافذ وفق خطة تدريبية تقوم بها منظمة الصحة العالمية.

وقال العليقي، “إن الخطة التدريبية ستنطلق في بداية أبريل القادم، وسيتم تدريب العناصر بمنفذ أمساعد لوقاية أنفسهم لمنع انتشار مرض كورونا وكيفية الكشف على الحالات التي تحمل الفيروس المستجد”.

وتابع، “أن من ضمن الزيارات التفقدية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية اليوم زيارة إلى ميناء الحريقة النفطي وميناء طبرق التجاري”.

وقال، “وجدنا كل التعاون من هذه الجهات التي ستقدم دعمها من أجل حماية العاملين فيها ومنع انتشار فيروس كورونا وستقوم هذه الجهات بطباعة الإعلانات الإرشادية التي ستوزع على العاملين في هذه الموانئ، كما ستقوم المنظمة بتدريب عناصر من هذه الموانئ خلال الدورة القادمة”.

وأكد العليقي، أن منظمة الصحة العالمية ستتعاون مع بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب، وسيتم تحديد مراكز العزل وسيتم استهداف العناصر الطبية في هذه الدورة على مراحل للمنافذ والأطقم الطبية والمخالطين والمجتمع بأكمله”.

وثمّن، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، على دور وزارة الصحة الليبية في كل المنافذ، مشيرًا إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية واضحة، ومنها كيف يتم التعامل مع المسافر وحماية القائم بالعمل التابع لمكتب الرقابة الصحية الدولية الوقائية ومتابعة الإرشادات منها النظافة الشخصية والتدابير الوقائية.

وقال، “لدينا كوادر بشرية في هذه المنافذ وقد وجدنا الحجر الصحي في منفذ أمساعد، وهو جيد لإيواء حوالي 8 أسرة وحجرة للطبيب والتجهيزات مستمرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية”.

وتعد ليبيا من بين الدول التي لم تسجل فيها حتى الآن أي حالة إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ “كوفيد19”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن بإمكانها الآن أن تصف فايروس كورونا المستجد بـ (وباء عالمي)، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يصل الوباء إلى بلدان جديدة.

وقال مدير المنظمة، تدروس أدهانوم، “لقد أجرينا تقييمًا بحيث يمكن وصف “كوفيد19″ بأنه وباء. نحن نشعر بقلق بالغ من مستويات الانتشار والخطورة المقلقة، وكذلك من المستويات المقلقة للتقاعس عن العمل”.

وأضاف، “الآلاف يقاتلون من أجل حياتهم في المستشفيات. في الأيام والأسابيع المقبلة، نتوقع أن نرى تزايدًا في عدد الوفيات، وعدد الدول المتضررة كذلك”.