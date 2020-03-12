مكافحة الظواهر السلبية تقفل غُرف للجراحة بمركز طب الأسنان ببنغازي المركز وقع في المحضور بسبب مخالفات عديده بعيداً عن أذن المزاولة المنتهي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قامت اللجنة المشتركة التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية بإغلاق غرفة للجراحة وغرفة للكشف لمركز بنغازي لطب الأسنان بمنطقة البركة بعد وقوعها في مخالفات عدة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل المستمر للجنة المشتركة بقرار من رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وبأعضاء مختصين بالمجال الطبي والصحي وبخطة مدروسة مفادها التفتيش والمتابعة على العيادات والمستشفيات الخاصة في مدينة بنغازي .

وقال الجهاز – بحسب مانشره على صفحته الرسمية على فيسبوك – إن المركز وقع في المحضور بسبب مخالفات عديده بعيداً عن أذن المزاولة المنتهي من عام ” 2008 ” حيث يعمل بمعدات غير صالحة منها مايحتاج للصيانة ومنها مايحتاج للتبديل ناهيك عن تصدع بعض الأجهزة والصدأ لبعضها وتلف الأثاث ومقاعد الجلوس والرطوبة بالجدران .

ومن ضمن المخالفات التي رصدتها اللجنة وجود حقن ومحاليل تحفظ بطرق غير طبية أو صحية حيث يتم حفظها في صناديق “كرتون” الشيء الذي يُعد غير قانوني وصحي وفق المعايير الطبية والشروط الواجب توفرها لمزاولة المهنة .

وطالبت اللجنة مسؤولي المركز بتزويد اللجنة بأسعار الخدمات الطبية للكشوفات والعمليات، وتعهد مسؤولي المركز بمعالجة هذه المخالفات وعدم العمل بهذه الغرف إلا بعد مرور أعضاء اللجنة بعد صيانتها بشكل كامل بما يتوافق مع الشروط الصحية والمهنية .