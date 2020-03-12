مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي تختم اجتماعا حول ليبيا الاتحاد الأفريقي يحضر لمؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا

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أنهت مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، اجتماعها المُنعقد حول ليبيا في مدينة أويو بجمهورية الكونغو.

وبحث المشاركون في الاجتماع الأوضاع في ليبيا والتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبيين الذي يستضيفه الاتحاد الأفريقي.

وفي ختام اجتماعها أكدت مجموعة الاتصال على أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، وكذلك الالتزام المشترك بالعمل معا من أجل تنفيذ المسارات الثلاثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين.

وأقيم الاجتماع على مدار يوم 11 و12 مارس الجاري، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ضمن وفد منظمة الأمم المتحدة، الذي ترأسته ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة مكتب الأمين العام، بمعية هانا تيتاه، الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي.