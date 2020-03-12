كاشفاً نقلهم على متن خطوط أجنحة بلحاج.. المسماري: أردوغان استغل الهدنة لإرسال مزيد من الأسلحة والمرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، أحمد المسماري، إن تركيا استغلت هدنة وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من العدة والعتاد والمرتزقة إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، مؤكدا أنهم لن يتركوا ليبيا لكي تستعمرها تركيا.

المسماري أضاف ، في لقاء تليفزيوني على القناة “الأولى” المصرية، أن أي خرق للهدنة يتم الرد عليه بشكل مباشر من قبل قوات الجيش بالمدفعية والقوات المناسبة له، متابعا أن حسم معركة تحرير طرابلس تأخرت بعض الوقت لحماية المدنيين.

وشرح الفيديو الذي أظهر نقل الأسلحة التركية والمرتزقة عبر شركة الأجنحة للطيران المملوكة لأمير الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، عبد الحكيم بلحاج، موضحا أن الطائرة بداخلها أسلحة تنقل إلى ليبيا لكي يتم استخدامها من قبل المليشيات والإرهابيين الموالين لحكومة الوفاق.

وأكد أن استراتيجية الرئيس التركي رجب أردوغان، في إرساله للمرتزقة إما ضمان الوجود التركي أو القضاء عليهم، مضيفا أن رسالة مؤتمر القبائل الذي عقد في العشرين من فبراير الماضي كانت قوية جدًا لأردوغان، بأن ليبيا تمتلك جيشا وشعبا لا يستطيع هزيمته.

وأوضح أن الرسالة تؤكد أن كل القبائل والنخب السياسية وكل المفكرين الليبيين الذين حضروا هذا المؤتمر وكان عددهم حوالي 5000 شخص من المشايخ والأعيان والعمد والنخب السياسية يقولون إن استقلال ليبيا من قبل أتى بتضحيات كبيرة ولا يمكنهم أبدا التفريط بأراضهم.

وفي سياق متصل، قال إن جماعة الإخوان الإرهابية تضلل عقول الليبيين من خلال وسائل الإعلام المضللة والكاذبة لنشر أخبار كاذبة لتهدم بها ليبيا، لافتا إلى وجود انقسام داخلي بين عناصر جماعة الإخوان في ليبيا.