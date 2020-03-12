طائرة المروج تواصل تصدر دوري الآمال

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واصل آمال المروج للكرة الطائرة تصدرهم و لمسابقة الآمال التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي للعبة.

وحقق المروج فوزا مهما على الوصيف الهلال بمجمع سليمان الضراط بنغازي بثلاث أشواط لشوط لحساب الجولة الثانية الإياب من الدوري الفئات السنية بنغازي لفئة الآمال.