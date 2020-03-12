طائرة المروج تواصل تصدر دوري الآمال
أخبار ليبيا24
واصل آمال المروج للكرة الطائرة تصدرهم و لمسابقة الآمال التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي للعبة.
وحقق المروج فوزا مهما على الوصيف الهلال بمجمع سليمان الضراط بنغازي بثلاث أشواط لشوط لحساب الجولة الثانية الإياب من الدوري الفئات السنية بنغازي لفئة الآمال.
وجاءت نتيجة الشوط الأول والثاني لصالح لمروج 25-14 و 25.19 وتقدم الهلال في الشوط الثالث 26.24 وحسم المروج المباراة بالفوز في الشوط الرابع 25 -15.
وبهذه النتيجة حل المروج أولا برصيد 16 نقطة يليه الهلال بـ 9 نقاط ثم الأهلي بنغازي 9 نقاط والنصر 5 نقاط والاخضر من دون نقاط.
وسيواجه المروج آمال الأهلي بنغازي الأربعاء المقبل على أرضيه صالة المرحوم أحمد موسى الحاسي في مدينة المرج.