ضبط تشكيل عصابي يقوم بعمليات سطو مسلح في منطقة الرويسات

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أكد مكتب الإعلام الأمني في مُديريـة أمن بنغازي أن قسم شرطة النجـدة في المديرية تمكن من القبض على تشكيل عصابي يقوم بعمليات سطو مسلح.

وأضاف المكتب أنه بعد ورود عدة شكاوى لدى قسم شرطة النجـدة مُفادُها جرائم ووقائع سلب بقوة السلاح في منطقة الرويسات، تم تكليف وحدة التحري والقبض بالقسم للقيام بمهمة البحث عن هؤلاء الأشخاص القائمين على عمليات السلب بقوة السلاح.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن جهود الأعضاء أسفرت عن تحديد مكان تواجدهم، وتم إعداد كمين مُحكم وضبط التشكيل العصابي متلبسًا بعملية سلب وضبط بحوزتهم عدد من الهواتف المسروقة.

وأكد المكتب انه تم الانتقال بأفراد العصابة إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات سطو باستخدام مركبة نوع (هونداي أفانتي) ومركبة نوع (داوو لانوس)ودراجة نارية نوع (فيزبا).