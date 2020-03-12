بلدية تاجوراء تعلن تعطيل الدراسة لـ14 يومًا اتقاءً لانتشار فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس البلدي تاجوراء اليوم الخميس في خطوة تعد الأولى في ليبيا تعطيل الدراسة داخل المؤسسات التعليمة كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس، إيقاف الدراسة لمدة 14 يومًا اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشد المجلس، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المجلس، إنه سيعمل على تقديم نشرة يومية، حول ما يجب أن يقوم به المواطن من احتياطات لتجنب الإصابة، ومن ذلك تجنب المصافحة والتواصل المباشر.

ولم تسجل في ليبيا حتى الآن أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن بإمكانها أن تصف انتشار فيروس كورونا المستجد بـ “الوباء العالمي”.

وتوقعت المنظمة، أن يكون هناك تزايد في عدد الوفيات، وعدد الدول المتضررة من الفيروس.