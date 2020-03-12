بعد مرور خمس سنوات.. مشاهد مرعبة يرويها أهالي ضحايا تفجير القبة الإرهابي

أخبار ليبيا24-خاصّ

عشرات من القتلى والمصابين في حادث تفجير القبة الإرهابي المزدوج، سُجلوا ضمن المئات من ضحايا الجرائم الإرهابية التي شهدتها ليبيا على مر سنوات.

لم يعلم أهالي مدينة القبة الهادئة في شرق ليبيا أن لحظة مأساوية دامية، ستكون شاهدة على فقدان ذويهم وأحبتهم وأعز ما يملكون في هذه الدنيا.

أخبار ليبيا24 استمعت لشهادات أهالي عدد من القتلى والمصابين وهم يروون تفاصيل الفاجعة واللحظات الأخيرة التي عاشوها مع ذويهم، قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة نتيجة ذلك العمل الإرهابي الشنيع الذي حدث فجر الجمعة 20 فبراير 2015

يقول أنيس فرج القابسي، نجل أكبر الضحايا سنًا، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، “كان والدي يعمل بحرس المنشآت التعليمية نحن أسرة تتكون من ثلاثة أبناء وثلاث بنات أحد إخوتي يعاني من تخلف عقلي شديد ونقص في النمو.”

ويضيف أنيس، أكبر أبناء الشيخ “فرج القابسي” “صلى والدي صلاة الفجر وخرج من المنزل متوجهًا إلى المخبز لإحضار أرغفة من الخبز، وما هي إلا لحظات حتى دخلت أمي لحجرتي فزعة من هول سماعها لدوي الانفجار.”

وتابع، “خرجت من المنزل مسرعًا نحو الشارع لأرى الناس تركض نحو مكان حدوث الانفجار في حالة من الذهول والصدمة، لقد كان مشهدًا استثنائيًا لم أره إلا في الأفلام.”

ويضيف أنيس، “وصلت إلى نهاية الشارع المزدوج لأجد أخي وسط حالة من الذهول؛ فقد كان المشهد أمامنا مرعبًا، نهر من الدماء يسيل فوق الأرض ودخان متصاعد من السيارات المشتعلة، وأشلاء بشر متناثرة.”

ويقول، “لم يخطر ببالي أن والدي قد أصيب في التفجير، لقد كانت الرجال يركضون في الأرجاء بحثًا عن ذويهم، لقد كان القلق والفزع في تلك اللحظة هو سيد الموقف، لك أن تتصور كم من أم وزوجة وبنت وأخت موجودة في المنزل ولا تعرف مصير ابنها أو زوجها أو أبيها أو أخيها.”

ويواصل أنيس، “القبة كلها في الشوارع وأمام المنازل والنساء في الشرفات وأمام البيوت وكل لحظة ينطلق صراخ من أحد المنازل بعد أن تتلقى أسرته فاجعة مقتله أو إصابته من جراء التفجير.”

ويقول، “نحو ساعة مرّت بعد حدوث التفجير دون أن نعرف أين أبي وما هو مصيره، كل ما كان في ذهني أنه ذهب ليصلي الفجر بالمسجد ومن ثم إلى المخبز، وربما ذهب لمحطة البنزين، لكن لماذا لم يعد إلى المنزل حتى اللحظة، أسئلة كثيرة كانت تجول في ذهني المشتت.”

ويضيف، “ذهبت راكضًا نحو منزل جدتي فلم أجد سيارته، ثم توجهت لمحطة الوقود ولم أجد السيارة؛ فُعدت إلى مكان التفجير لكن ليس هناك جدوى للعثور عليه

ويواصل أنيس، “ذهبت إلى المستشفى فلم أجده من بين المصابين أو القتلى، وبعد تعب عدت إلى المنزل؛ فلم أجده، لكن وبعد لحظات دخل أخي ليخبرني بأن والدنا أصيب ونقل إلى مستشفى البيضاء، فعدت إلى مستشفى القبة فأبلغوني أن والدي وصديقه عبد الله حويل أسعفا إلى البيضاء.”

يواصل أنيس، ويقول “ذهب لمنزل صديق والدي فوجدت أمام منزله تجمعًا يقدمون له المواساة؛ لقد أصيب بشظية أفقدته الوعي؛ فسألته عن أبي؛ فأجابني: “كُنا معًا لكن بعد إصابتي فقدت الوعي.”

ويتابع أنيس، “ذهبت برفقة ابن عمي إلى البيضاء وعند وصولنا أبلغوني أن والدي موجود داخل غرفة العمليات؛ فذهب مسرعًا نحو الغرفة فوجدت أحشاءه قد خرجت من بطنه من جراء الإصابة.” .يقول أنيس، “والدي حينما وجدني أمامه، أصبح يوصيني مرددًا، “ردوا بالكم من العويل”.

وبعد إجراء العملية أفاق فاليوم التالي وتحدثت معه، لكن وبعد مرور ساعتين ساءت حالته ومنعت عنه الزيارة”.

ويتابع أنيس، “بجهود رئيس مجلس النواب جرى توفير طائرة إسعاف مجهزة لنقل والدي وعدد من المصابين ممن كانت إصاباتهم بليغة تستدعي إسعاف خاص إلى خارج البلاد.”

ويضيف، “لقد تم التنسيق حينها مع طائرة إسعاف من اليونان، لكنها لم تتمكن من الهبوط بمطار الأبرق أول مرة وذلك لاستهداف المطار بقذائف هاون من قبل الجماعات الإرهابي.”

ويواصل، “عادت الطائرة بعد يومين ونُقل الجرحى إلى الأردن، لكن وبعد مرور عدة أيام توفي والدي لقد كان ذلك يوم 6 مارس 2015 نتيجة تأثره من الإصابة التي كانت خطيرة”.

فاجعة أسرة “فرج القابسي” هي واحدة من مئات الجرائم، التي نفّذتها التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها في ليبيا وغيرها من البلدان.