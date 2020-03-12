باشاغا يجري محادثات في لندن مع وزير الأمن البريطاني باشاغا يشكر بريطانيا على دورها في ليبيا

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قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إنه حظي بإجراء محادثات مع وزير الأمن البريطاني جايمس بروكنشاير، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى المملكة المتحدة.

وأضاف باشاغا، “ناقشنا سبل تقوية التعاون الأمني بين ليبيا والمملكة المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وقال، “شكرنا الوزير على الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا”.

وكان باشاغا، قد كشف عن قيامه بزيارة إلى المملكة المتحدة، حيث ألقى كلمة داخل البرلمان البريطاني.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “تحدثت اليوم في البرلمان البريطاني عن أن معركتنا من أجل ليبيا ترتكز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون”.

وأضاف، “شكرت المملكة المتحدة على دعمها لنا في تحرير سرت من داعش في عام 2016 وأعربت عن رغبتنا في الحفاظ على هذا الإرث والبناء عليه”.

وتابع، “نحتاج إلى الدعم من حلفائنا في المملكة المتحدة أثناء الأزمة الليبية الحالية حتى نتمكن من البناء ومحاربة الإرهاب وضمان مستقبل لليبيا حر ومستقل وسلمي”.

واختتم، “نحن نهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصة في مجالي الأمن والتجارة”.