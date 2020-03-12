باشاغا يبحث مع وزير الدولة البريطاني الجديد للشرق الأوسط المصالح المشتركة بين حكومة الوفاق وبريطانيا بريطانيا تحث حكومة الوفاق على تطوير المنظومة الأمنية في ليبيا

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قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إنه اتفق مع وزير الدولة البريطاني الجديد للشرق الأوسط جيمس كليفرلي على الحاجة الملحة لتطوير قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا.

وأضاف، باشاغا أنه ناقش مع الوزير البريطاني في لندن المصالح المتبادلة الناتجة عن تعميق الشراكة بين ليبيا والمملكة المتحدة، لضمان الأمن والسلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال، “تحدثنا عن الفرص التجارية المتاحة مستقبلا، وكان هناك إجماع على أن لن يكون هناك مستقبل للديكتاتورية في ليبيا”.

بدوره وصف وزير الدولة البريطاني الجديد للشرق الأوسط جيمس كليفرلي، لقائه مع باشاغا بالـ”بناء”.

وقال جيمس كليفرلي، في تغريدة على تويتر عقب لقائه مع باشاغا، إنهما اتفقنا على ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية الليبية، كجزء من حل مستدام للأزمة في ليبيا.