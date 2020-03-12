المسماري: قطر تمول الإرهاب من خلال أبواقها الغرياني والصلابي المسماري: الأسلحة تنُقل بحرًا وجوًا من تركيا لدعم الميليشيات

أخبار ليبيا 24ـ سياسة

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، وجود خروقات من جانب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور القتال بطرابلس، مُشيرًا إلى أن هدنة وقف إطلاق النار هشة للغاية؛ بسبب عدم التزام المسلحين بها.

المسماري أكد في مقابلة له، مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية، استمرار قطر في تمويل العمليات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والديني من خلال أبواقها منهم الغرياني والصلابي والقرضاوي، مُشيرًا إلى زيارة حاكم قطر، تميم بن حمد إلى تونس محاولة لحصار قوات الجيش .

وتابع “الأسلحة تنُقل جوًا من عدة مطارات إلى ليبيا من تركيا وكذلك بحرًا لدعم الميليشيات المسلحة، والقوات المسلحة الليبية استهدفت في عدة مناسبات مخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات التي تستقبل سفن تركية تهرب أسلحة لطرابلس”.

ولفت المسماري إلى أن عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي قد تطورات بشكل لافت في القارة الإفريقية، مُشيرًا إلى أن التنظيم يقاتل بأفرعه وأذرعه في عدة دول أفريقية منها الجزائر والصومال ومالي ويتحرك بشكل عنقودي معقد للغاية، داعيًا أيضًا إلى مواجهة تحرك التنظيم في تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوفه.

وفيما يخص إعدام الإرهابى هشام عشماوي، قال المسماري: “السلطات المصرية طبقت القانون على الإرهابي ونال جزاءه وهو ما يؤكد قدرة الجيشين المصري والليبي على إنفاذ القانون، وإعدام عشماوي رسالة لكل إرهابي أن سلاح القانون قادر على الردع”.