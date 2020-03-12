الصحة الليبية تدعو لإطلاق حملة تطهير في البلديات ومنع التجمعات الرياضية والاجتماعية وزير الصحة يطالب بتنظيم حملات مكثفة لتعقيم الأماكن الخدمية والمباني التجارية والمدا رس الحكومية والخاصة

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعا وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب كافة الجهات ذات العلاقة بالاصحاح البيئي من مجالس إدارة شركات الخدمات العامة بالبلديات والدفاع المدني و إدارات حماية البيئة التابعة لوزارة الحكم المحلي في وضع خطتها إلى العمل على إطلاق حملات تطهير واسعة فى الشوارع والمدن والأحياء المكتظة بالسكان بكافة البلديات خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف بتعقيم الهواء.

عقوب طالب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تكثيف أعمال النظافة والدفع بسيارات رش المبيدات من المعروف أنها تعطّل الفيروسات المعقدة ذات الخصائص المشابهة لسارس وإنفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات والبكتيريا كإجراء احترازي وكإسناد لفرق مكافحة العدوي التابعة لوزارة الصحة .

كما طالب جميع المؤسسات الخدمية بضرورة تنظيم حملات مكثفة لتعقيم الأماكن الخدمية والمباني التجارية والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات والحدائق والمنتزهات والكثير من المنشآت التي لها علاقة بتواجد الجمهور اليومي بهدف المحافظة على الصحة العامة لمرتاديها.

وأكد وزير الصحة بأن لا يزال غسل اليدين بالماء والصابون أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس، داعياً كافة الجهات العامة والخاصة التقليل من التجمعات الرياضية والاجتماعية في البلاد كإجراء احترازي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وطمأن المواطنين بان ليبيا خاليه تمامًا من فيروس كورونا،مشيرا بان هذه الخطوة جاءت لتخوف من انتشاره والذي يضرب بقوة عالميا في الأسابيع الماضية.

وزير الصحة أكد بأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة الليبية مع استمرار تكثيف الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية.