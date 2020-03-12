الثني يبحث في بنغازي مع مسؤول روسي التعاون التجاري بين البلدين

الثني يبحث في بنغازي مع مسؤول روسي التعاون التجاري بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مع رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف، القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي.

جاء ذلك خلال استقبال الثني اليوم الخميس في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي ستنسلاف كودرايشوف، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي المبروك سلطان.

وذكرت الحكومة الليبية، أن الاجتماع ناقش القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي، وتم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعرض الجانبين آفاق التعاون بين البلدين.

وأكد ستنسلاف، على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية.

من جهته، قال وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، إن الزيارة تأتي في إطار بحث فرص الاستثمار الروسي في ليبيا في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بصيانة الموانئ النفطية والتنقيب عن النفط.

وأوضح الحويج، أن مجالات التعاون ستمتد لتشمل ميدان التدريب، ومجالات المطارات والموانئ والمواصلات وكافة القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي كمقدمة لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الروس إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية المختلفة.

وقد رافق كودرايشوف خلال زيارة العمل التي يجريها إلى ليبيا لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين الصديقين، عضو لجنة الرقابة في المركز ديمتري كاشيني.

وسبق أن زار رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ليبيا في 24 يونيو 2019، حيث تم استقباله حينها من قبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني لبحث تعزيز التعاون التجاري بين ليبيا وروسيا.