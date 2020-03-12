الأولمبية تختتم دورة للإعلام الرياضي في إجدابيا

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت بقاعة المركز الثقافي إجدابيا دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي أشرف عليها ونظمها مكتب الإعلام والتوثيق باللجنة الأولمبية الليبية.

و انطلقت الدورة السبت الماضي وتضمنت محاضرات نظرية وورش عمل أعلامية بمشاركة 30 متدربا من مدينة إجدابيا.

وقدم الدورة محاضرين متخصصين في الصحافة و الإعلام الرياضي، حيث تهدف الدورة لصقل وتأهيل الكوادر الإعلامية وفق الميثاق الأولمبي سعيا للنهوض بالخطاب الإعلامي الرياضي المحلي.

ووزعت خلال حفل الختام شهائد المشاركة على المتدربين وشهائد الشكر والتقدير للمحاضرين بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية بمدينة إجدابيا .