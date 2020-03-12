الأمم المتحدة: تعيين وليامز ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة للبعثة الأممية بليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تعيين الأمريكية ستيفاني توركو وليامز، ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة.

وكان المبعوث الأممي المستقيل غسّان سلامة قد أعلن تنحيه عن منصبه في بداية الشهر الحالي بسبب حالته الصحية، وستتسلم ستيفاني وليامز منصبها كممثلة خاصة بالإنابة إلى حين تعيين بديلا لسلامة، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأعرب الأمين العام في بيان عن تقديره للمبعوث السابق غسان سلامة على إنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وقد عُين سلامة مستشارا خاصا للأمين العام في الفترة بين عامي 2003 و2007 وفي عام 2012، وفي عام 2016 انضم سلامة إلى اللجنة المعنية بولاية راخين في ميانمار، التي ترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وتعد ستيفاني وليامز خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، ولديها أكثر من 24 عاما من الخبرة في الحكومة والشؤون الدولية، وقد شغلت في السابق منصب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس (مكتب ليبيا الخارجي)، بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت الأمم المتحدة، أن وليامز تولت منصب نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في عامي 2016 و 2017، والأردن خلال عامي 2013 و2015، والبحرين من عام 2010 إلى 2013، حيث كانت على رأس السفارة بصفة القائم بالأعمال لفترة 10 أشهر.

وكانت وليامز في وزارة الخارجية الأميركية ضابطة مسؤولة متخصصة في قسم الأردن، ونائبة مدير قسم مصر وشؤون بلاد الشام، ورئيسة مكتب المغرب، وعملت في القطاع الخاص في البحرين، وتولت منصب كبير المستشارين لشؤون سوريا وفي السفارات الأمريكية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والباكستان.

وشغلت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، منصب الموظفة المسؤولة المعنية بشؤون الأردن في واشنطن، ونائبة مدير شؤون مصر والشام، ومديرة مكتب المغرب العربي، وقبيل التحاقها بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، عملت في القطاع الخاص في البحرين.

يشار إلى أن الأمريكية ستيفاني وليامز حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات العربية من مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون، وهي خرّيجة متميزة في الكلية الحربية الوطنية، حيث حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي في 2008، وهي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط وتتقن اللغة العربية.