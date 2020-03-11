واصفة إياه بالعمل التخريبي .. الكهرباء: حريق يلتهم محطة الهيرة بغريان

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن محطة الهيرة بغريان، تعرضت لعمل تخريبي أسفر عن احتراق المحطة بالكامل.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، في بيان، إن محطة الهيرة جهد 11 / 30 ك. ف تعرضت لعمل تخريبي أدى إلى احتراقها بالكامل، وتعتبر هذه المحطة من المحطات الحديثة التي تم تركيبها مؤخرًا لتحسين الجهد في المنطقة”.

وأضاف البيان “هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تتعرض فيها المحطة للتخريب، حيث تكبدت الشركة خسائر جسيمة، بالإضافة إلى ضياع عاملي الوقت والجهد لإزالة مخلفات الحريق والصيانة والتركيبات الجديدة والعمل على إعادة المحطة لوضعها الطبيعي متى توفرت الظروف والإمكانيات اللازمة”.

وناشد البيان جميع الجهات الاعتبارية بضرورة حماية مكونات الشبكة الكهربائية من التعديات المتكررة التي أرهقت كاهل الشركة وكبدتها خسائر مالية كبيرة، وأعاقت سير العمل على أكمل وجه.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، نهاية الشهر الماضي، أن “مجموعة من اللصوص المجرمين ممن باعوا ضمائرهم ووطنيتهم قاموا بسرقة أسلاك ضغط عالي، مسافة ألف متر على خط الشرقية الفرعية الرسايسية”.

وأضافت الشركة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، هذا الخط يغذي عشرة محولات هوائية بمنطقة شمال العامرية، التابع لإدارة توزيع الجفارة، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على الأحياء السكنية بمنطقة شمال العامرية .

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء، أعلنت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حدوث العديد من وقائع سرقة خطوط الكهرباء، والأسلاك الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.