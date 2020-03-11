مُرحبًا بمبادرة “تبون”.. المشري ورئيس “الأمة” الجزائري يتفقان على تكثيف جهود لإنهاء أزمة ليبيا التأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة في ليبيا دون تدخلات خارجية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني، فوزي العقاب والوفد المرافق لهما، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، وعدد من أعضاء المجلس، خلال زيارته الرسمية التي يجريها في دولة الجزائر.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له، أن الطرفان تباحثا خلال اللقاء الأزمة في ليبيا، موضحًا أن المشري قدم شرحًا وافيًا لمجريات الأحداث الراهنة في البلاد، ومؤكدًا ترحيبه بمبادرة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بشأن ليبيا.

وحسب البيان، اتفق الطرفان على ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة في ليبيا، وتكثيف جهود الطرف الجزائري للخروج بحل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية سلبية.

يشار إلى أن المشري وصل صباح اليوم والوفد المرافق له مطار الهواري بومدين الدولي في زيارة رسمية للجزائر، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الأمة “مليك خذيري” ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي “رشيد عاشور”، كما كان في استقباله القائم بأعمال السفارة الليبية “محمد الجليدي” وأعضاء من السفارة.