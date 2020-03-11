مجزرة القبة.. شاهد على قُبح داعش وتعطشه للدماء

أخبار ليبيا24-خاص

في فجر يوم الجمعة 20 فبراير عام 2015 استيقظ أهالي القبة على انفجار مروع تزامن معه اهتزاز قوي تسبب في حالة من الهلع بين الناس الذين كانوا نائمين في بيوتهم بأمن وسلام.

ووسط حالة من الفزع هرع العشرات من المواطنين إلى الشوارع لمعرفة أسباب هذا الانفجار الذي هزّ دويه أركان مدينتهم الهادئة الوادعة الواقعة في شرق ليبيا.

لحظات حتى وجد الأهالي أنفسهم أمام واقعة دامية أسفر عنها تفجير إرهابي مزدوج استهدف محطة وقود ومركز للشرطة راح ضحيته العشرات من الأبرياء.

مشهد مُرعب يبدو أنه سيصاحب الكثيرين من أهالي القبة لفترة من الزمن حتى يتخلصوا من آثاره، أو ربما لن يتلاشى أبدًا من ذاكرتهم.

العشرات تقطعت أجسادهم إلى أشلاء في ذلك التفجير الإرهابي الذي نفذ بواسطة 3 سيارات مفخخة، وخلّف 40 قتيلًا على الأقل و75 مصابًا.

خمسة أعوام مرّت على ذلك الانفجار الإرهابي، الذي اكتوت به القبة، وكغيرها من الأسر لازالت أسرة “أحمد فرج سليمان” تعاني من ويلات ذلك الفعل الخسيس، والذي تسبب في مقتل اثنين من أبنائها وإصابة شقيقهما.

لم يستطع الأب “أحمد فرج سليمان” التحدث إلينا؛ إذ لازالت صدمة فقدان نجليه على أيدي عناصر الإرهاب الغادرة الهمجية تلازمه حتى هذه اللحظة.

يقول الابن محمد، الذي استجمع بعضًا من عزيمته إن شقيه محمود (24 عامًا) كان شرطيًا وقد أصيب في التفجير الأول الذي استهدف مركز الشرطة.

ويضيف، “بعد حدوث الانفجار توجهت مسرعًا نحو موقع التفجير، ولحظة وصولي هناك رأيت شقيقي محمود غارقًا في دمائه من جراء إصابته بعدة شظايا أخطرها شظية استقرت خلف برأسه”.

ويتابع، “نقل إلى المستشفي وتوجهت لموقع التفجير لأبحث عن باقي إخوتي. لقد كان المنظر رهيبًا جثث وأشلاء ودماء متناثرة وصراخ وسيارات إسعاف، إنها حالة من الفوضى والهلع لا يمكن تصورها”.

ويقول محمد: “بعد مشاهدتي لمنظر الجريمة النكراء، كررت دعاء بيني وبين نفسي أن ينجو أحد على الأقل من إخوتي. بدأت أساعد الناس في إسعاف الجرحى وعند نقلنا لبعضهم إلى المستشفى وجدت اثنين من إخوتي كانوا قد تعرضوا لإصابات جراء الشظايا”.

ويضيف، “بعد مضي أيام قليلة من الانفجار تم نقل المصابين بالتفجير الإرهابي إلى الأردن لتلقي العلاج، ومنهم إخوتي فرج ومصطفي وبعد 11 يومًا توفي مصطفى”.

وفي حزن وأسى بدا ظاهرًا على فراق شقيقيه، يقول محمد: “توفي مصطفى لأن إصابته كانت بليغة”. وسترسل، “أنهيت إجراءات الوفاة لأعود به لدفنه في موطنه؛ فقرر شقيقي فرج أن يقطع علاجه ويعود معي”.

ويقول: “لقد حاولت منع فرج وإقناعه بمواصلة علاجه؛ إلا أنه أصر على العودة، وفعلا عدنا سوية نحمل جثمان شقيقنا مصطفى إلى القبة”.

الجروح التي خلفها الإرهاب في ليبيا طيلة السنوات الماضية ستظل غائرة في نفوس أهالي الضحايا، وسيحتاجون إلى مزيد من الوقت حتى تندمل وتشفى.

لقد تبنّى داعش، الذي دأب على إرسال ذئابه المتعطشة للدماء بين الفينة والأخرى لإزهاق الأرواح، تلك الجريمة النكراء.

سيظل تفجير القبة، واحد من بين أبشع العمليات الإرهابية، التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية، من قتل وذبح وقطع رؤوس وتنكيل وغيرها من الجرائم، بعدة بلدات ومدن ليبية.