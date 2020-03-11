في لقاء مع “أخبار ليبيا24”..عقوب: لدينا الشجاعة للإعلان عن أي إصابة “كورونا” لو سجلت في ليبيا

في لقاء مع “أخبار ليبيا24”..عقوب: لدينا الشجاعة للإعلان عن أي إصابة “كورونا” لو سجلت في ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ لدينا الشجاعة في الإعلان عن أي إصابة بفيروس “كورونا” لو سجلت في ليبيا.

وأضاف عقوب :”وزارة الصحة دعمت كل المنافذ البرية والبحرية والجوية والنفطية في ليبيا بتوفير كل مايلزم حسب الإمكانيات المتاحة من مجلس الوزراء بكل ماله علاقة من الكواشف الحرارية وتدريب الفرق المتخصصة”.

ولفت وزير الصحة إلى أن المركز الوطني للأمراض السارية هو الذي يتابع بشكل مباشر كل نقاط المراقبة الدولية للأمراض في كل المنافذ.