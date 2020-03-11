في لقاء مع “أخبار ليبيا24”..عقوب: لدينا الشجاعة للإعلان عن أي إصابة “كورونا” لو سجلت في ليبيا
أخبار ليبيا24- خاص
قال وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ لدينا الشجاعة في الإعلان عن أي إصابة بفيروس “كورونا” لو سجلت في ليبيا.
وأضاف عقوب :”وزارة الصحة دعمت كل المنافذ البرية والبحرية والجوية والنفطية في ليبيا بتوفير كل مايلزم حسب الإمكانيات المتاحة من مجلس الوزراء بكل ماله علاقة من الكواشف الحرارية وتدريب الفرق المتخصصة”.
ولفت وزير الصحة إلى أن المركز الوطني للأمراض السارية هو الذي يتابع بشكل مباشر كل نقاط المراقبة الدولية للأمراض في كل المنافذ.
ومايخص منفذ أمساعد قال عقوب :”يعتبر من أوائل المنافذ والذي تابعناه شخصياً وتأمين الكواشف الحرارية وتدريب الفريق والبدء في العمل بشكل مباشر مبكراً، لكن هذه الأعمال لاتكتمل إلا بتعاون كل الجهات الموجودة في المنافذ”.
وأكد وزير الصحة أن رئيس الوزراء عبدالله الثني كلف لجنة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذه اللجنة قامت بعملها بحيث أن كل الجهات الأمنية والإدارية والضبطية والقانونية والرقابية في المنافذ تعمل كفريق واحد، مؤكدًا أنه إذا حدث خلل في جزئية معينة يؤثر في عمل الفريق الآخر.
وأضاف عقوب :”حاولنا بشكل عام كوزارة الصحة بأن نقوم بواجبنا، قد يكون هنالك ضعف في أحد مواطن العمل ولكن بكل الاعتبارات لو أن كل منا قام بدوره لايكون هنالك خلل في أي مكان”.
وجدد وزير الصحة طمأنة المواطنين أنه لم تسجل أي حالة في ليبيا حتى هذه اللحظة، قائلا :”نحن كوزارة الصحة لدينا الشجاعة الكاملة لو سجلت أي حالة في ليبيا سوف نبلغ بها بشكل مباشر حفاظاً لى صحة أهلنا وناسنا في ليبيا”.
ولفت عقوب إلى أن الجهات الفنية المختصة في التبليغ هي المركز الوطني للأمراض ومكتب منظمة الصحة العالمية.
وأضاف وزير الصحة :”لدينا مختبر مرجعي كامل في مستشفى الكويفية أي حالة يتم الاشتباه فيها تؤخذ منها العينة وتجرى لها الفحوصات الطبية، وفي حالة التأكد من الإصابة لها إجراءات وفي حالة انتهاء الاشتباه يتم الإفراج عن الحالة”.
وأرجع عقوب عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في ليبيا إلى الآن لعدم وجود طيران مباشر من الخارج إلى ليبيا، مؤكدًا أن أغلب الطيران القادم إلى ليبيا يأتي من تونس ومصر وتكون عمليات الكشف والفلترة في تونس ومصر ونعتبر أنفسنا كمنطقة ثانية أو ثالثة.
وحذر وزير الصحة من الهجرة غير الشرعية ودخولها للبلاد، موضحًا أن المهاجرين يدخلون بطرق غير شرعية مايمنع مرورهم على البوابات ونقاط الكشف الأمر الذي يعد خطيرًا على الوطن والمواطن.