صالح : هناك ثوابت ينبغي على البعثة الأممية تفهمها لضمان الوصول إلى أتفاق للأزمة في ليبيا

صالح : هناك ثوابت ينبغي على البعثة الأممية تفهمها لضمان الوصول إلى أتفاق للأزمة في ليبيا صالح : قوات الجيش هي قوات نظامية تعمل وفق النظم العسكرية المعتمدة في مختلف دول العالم

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفد من مركز الحوار الإنساني بجنيف برئاسة مدير مكتب الشرق الأوسط .

وأكد عقيلة خلال اللقاء اليوم بمدينة القبة على وجود ثوابت ينبغي على البعثة الأممية تفهمها والعمل بها لضمان الوصول إلى أتفاق ينهي الأزمة في ليبيا .

صالح بين أن من أهم الثوابت أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل لليبيين وأن تسخير ايرادات النفط من قبل مصرف ليبيا المركزي لجلب المرتزقة وشراء الأسلحة والصرف على الميليشيات أمر يتطلب الوقوف عنده ومعالجته بما يضمن توزيع الإيرادات على الليبيين بالتساوي .

وأوضح أن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هي قوات نظامية تعمل وفق النظم العسكرية المعتمدة في مختلف دول العالم ويجب عدم مقارنته بميليشات وعصابات حكومة الوفاق .

وأكد رئيس مجلس النواب لوفد مركز الحوار الإنساني أن المجلس هو من يختار ممثليه في أي حوار سياسي ولاتفرض على الليبيين سلطة من خارج البلاد .