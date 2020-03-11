توقعات الطقس بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أنه لاتزال فرصة سقوط أمطار جيدة على مناطق شمال ليبيا هذا اليوم.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تكون الامطار غزيرة على مناطق (الجفرة -الفقها -الهروج -السرير – تازربو ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

وأوضح المركز أنه ستصاحب هذه الأمطار رياح نشطة على بعض مناطق الجنوب هذا اليوم تسبب فى إثارة الأتربة والرمال وتنشط الرياح الشمالية بداية من مساء الغد على مناطق الشمال الشرقى.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مناطق الشمال الغربى خاصة المناطق الجبلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر.

وتابع المركز أنه من المتوقع أن تبدأ السحب الممطرة تدريجيا بالانقشاع بداية من يوم الغد الخميس على أغلب مناطق غرب ليبيا.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح مابين (11 – 17 ) مْ ومابين ( 20 – 23) مْ على باقي المناطق وتسجل على الكفرة اليوم (29) مْ .