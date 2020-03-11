تعرف على المرتزق السوري الذي تحفظت القوات المسلحة على جثته

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من قتل أحد المرتزقة السوريين والتحفظ على جثته بعد سحبها من ميدان المعركة خلال المواجهات ضد قوات الوفاق في محور عين زارة طرابلس.

وأضاف المصدر أنه تم الحصول على المقتنيات الخاصة بالمرزتق وأهمها هاتفه المحمول والذي يحوي معلومات هامة من خلال مراسلاته الصوتية التي كان يجريها قبل مقتله وأهمها حديثه فيها عن خط سير تنقل عناصر المرتزقة السوريين من سوريا إلى تركيا ووصولا إلى ليبيا.

وأوضح المصدر أن المرتق يدعى عدي محمدو، من مواليد 1989 ومن سكان مدينة “سلقين” بمحافظه إدلب والواقعة شمال غرب سوريا.

وأفاد المصدر أن المرتزق محمدو شارك من ضمن أحداث الثورة السورية وكان من ضمن مليشيا “فرقة الحمزة ” والتي انضمت بعدها إلى ” لواء الحمزة ” في 23 أبريل 2016، سجن المعني في سوريا بسبب قضية قتل نفذها إلا أنه خرج من السجن في أحداث 2011.

وأوضح المصدر أن مليشيا “فرقة الحمزة” تعتبر من المليشيات التي تتبع الحكومة التركية وتتلقى منها الدعم المباشر، ومن أذرعها المسلحة.

وأشار إلى أن المرتزق وصل إلى ليبيا لدعم من حكومة الوفاق رفقة عناصر “فرقة الحمزة” والمعروفة بـ “الحمزوات” في محاور عين زارة و مشروع الموز و معيتيقة والقربوللي و محاور جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأكد المصدر أن المعني وصل إلى ليبيا في أواخر ديسمبر 2019 عن طريق مطار مصراتة ومنها إلى طرابلس لمواجهة القوات المسلحة الليبية ويتلقى مرتب شهري نظير قتاله ( 2000 دولار ).