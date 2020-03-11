أخبار ليبيا24 – خبر

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل الشركة الليبية للمواني، باحثا خلال اجتماع عقده بالخصوص، إمكانية تطوير وتفعيل المواني المتوقفة عن العمل.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل النقل الكابتن محمد علي عبدالقادرأنه سيتم تجهيز كافة المطارات التابعة للحكومة الليبية بأجهزة ملاحية، إضافة إلى تجهيز مقترح بتفعيل المواني المعطلة .

وضم الاجتماع الذي عقده الثني في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني السيد يزيد بوزريدة.