بوقادوم: هناك تفاهم بين الجزائر وموريتانيا بشأن الوضع في ليبيا تفاهم كبير بين الجزائر وموريتانيا بشأن الوضع في ليبيا

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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، رسالة خطية هي الأولي من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في إطار التعاون بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضحت الرئاسة الموريتانية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، أن وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، الذي سلم الرسالة، شدد على وجود إرادة لدى البلدين والحكومتين من أجل تكثيف وتوطيد العلاقات الثنائية.

بوقادوم أضاف أنه استمع من الرئيس الموريتاني لتوجيهاته فيما يخص الوضع الدولي الراهن في المنطقة المغاربية بما فيها الوضع الحالي في ليبيا، مؤكدًا وجود تفاهم كبير بين الجزائر وموريتانيا في جميع الأحوال، بشأن الوضع في ليبيا.