المشري وتبون يؤكدان على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية

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أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدور الجزائري لدعم الاستقرار في البلاد.

وأكد الطرفان، رفضهم جميع التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا، وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد ورفض الحلول العسكرية لها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

ويزور المشري رفقة نائبه الثاني فوزي العقاب والوفد المرافق لهما اليوم الأربعاء، دولة الجزائر الشقيقة ضمن عدة لقاءات يجريها وفد المجلس لتباحث الوضع في ليبيا.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق له قد التقى خلال زياره الجزائر رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل وعدد من أعضاء المجلس.

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