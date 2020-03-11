العرفي ينفي وجود إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصحة ابن سينا ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفي مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي الأخبار المتداولة بخصوص وجود إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصحة ابن سينا ببنغازي .

وأهاب العرفي المواطنين الكرام أن الأخبار التي يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عارية عن الصحة تماماً .

وأكد أن م عقيد صلاح هويدي أجرى الاتصالات الفورية بإدارة المصحة التي نفت الأمر شكلا وموضوعا، موضحاً أن هويدي أجري اتصالاته بمستشفى الصدرية الكويفية والتي أكدت عدم وجود أي حالة معزولة لديها أو أي حالة مشتبه في إصابتها بالمرض.

وطالب مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث كافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تناقل مثل هذه الأخبار، معرباً عن أمله في السلامة للجميع وأن يحفظ ليبيا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من هذا المرض.