الطيران المدني تحظر من دخول العمالة الوافدة إلى ليبيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

خاطبت هيئة الاستثمار العسكري، مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة الليبية، لإيقاف دخول العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بمن فيهم المتحصلين على الموافقات الأمنية لدخول إلى ليبيا اعتبارا من تاريخ اليوم الأربعاء لحين إشعار آخر، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتتخذ ليبيا إجراءات احترازية عاجلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعد سوء الأوضاع في البلاد المجاورة وزيادة بشكل كبير في بعض الدول الأوروبية اضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ بها وحظر التجوال ووقف أغلب الأنشطة.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق قد أصدرت كتابا رسميا الأسبوع الماضي بشأن منع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وحسب الكتاب الصادر عن الوكيل العام محمد هيثم عيسى، في الخامس من مارس الحالي، طالبت وزارة الصحة مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية بمخاطبة مكاتب الجوازات في المطارات والمنافذ البرية بالتعاون لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا”، وذلك وفق منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالبت الوزارة في كتاب وجهه وكيلها العام إلى وكيل وزارة المواصلات بمخاطبة شركات الطيران بشأن ضرورة استخدام نموذج بطاقة المتابعة الصحية للمسافرين العائدين إلى ليبيا لتعقب الحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خارج البلاد.

ووجه الوكيل العام لوزارة الصحة خطابا إلى وزارة الخارجية بشأن التواصل مع الجالية الليبية بالخارج وحصرهم والتواصل مع الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات وتوجيههم بالحد من التنقل بين المناطق الموبوءة.

وأفادت بيانات رسمية متطابقة بعدم تسجيل أية حالة إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما تتواصل الجهود التوعوية في مختلف المؤسسات والمراكز الصحية للوقاية من الوباء الذي سجل وفيات في مختلف أنحاء العالم.