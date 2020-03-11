الداخلية الليبية تكلف لجنة لتقييم عمل مديريات الأمن اللجنة اطلعت على الإمكانيات المتاحة والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة بالصورة الصحيحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف لجنة لتقييم العمل بمديريات الأمن التابعة للحكومة .

وتتكون اللجنة من العمداء سالم الكيلاني، ومؤمن بوزهرة، وسالم الكيلو، والمقدم إبراهيم العبد، والنقيب أحمد العلواني.

وقامت اللجنة بالمرور على كل من جهاز الدعم المركزي، وقسم النجدة، وجهاز الأمن الداخلي، ومركز شرطة المدينة وغيرها من الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق للإطلاع على الإمكانيات المتاحة والعراقيل التي تواجه هذه الأجهزة لأداء عملها بالصورة الصحيحة.

وعقدت اللجنة صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بحضور عدد من الأعضاء ووكيل ديوان البلدية.

وأطلع تسييري طبرق اللجنة على عمل البلدية ودعمها لقطاع الأمن بالمدينة وتوفير المناخ المناسب للعمل.

وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية في حديثه للجنة للصيانات التي أجريت للعديد من مراكز الشرطة داخل المدينة وخارجها .

وطالب بوالخطابية من اللجنة دعم مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بكل مايلزم لأداء عمل هذه الأجهزة بالصورة الصحيحة.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار اهتمامات وزارة الداخلية بكل الأجهزة الأمنية التي تقع في نطاقها لك تؤدي عملها المناط بها.