الثني: لن نتوان عن تقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية لتأمين ظهر قوات الجيش

الثني: لن نتوان عن تقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية لتأمين ظهر قوات الجيش الثني يدرس مع بوشناف احتياجات وزارة الداخلية

أخبار ليبيا 24 – خبر

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة الداخلية وأبرز احتياجاتها وذلك خلال اجتماع عقده مع وزيرها المستشار إبراهيم بوشناف.

وناقش خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع بوشناف عمل مديريات الأمن والإدارات العامة في مختلف ربوع البلاد وخاصة في المنطقة الغربية، ومختلف الإجراءات المتخذة حيال عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن.

وتطرق الاجتماع إلى سير عمل مشروعات وزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال الإنشاء والصيانة والتجهيز ونسب الإنجاز في القائم منها إضافة إلى مشاريع المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتوان عن تقديم كافة الدعم للوزارة لتقوم بدورها المنوط بها في حماية أمن الوطن والمواطن وتأمين ظهر قوات الجيش التي تخوض حربا على الإرهاب والميليشيات المسلحة المتحالفة مع المرتزقة الأجانب.