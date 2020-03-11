الأهلي المصري يكشف عن موعد اعتزال التايب

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير الكرة بنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، إن ناديه لم يتلق حتى الآن أي طلب لتأجيل مباراة اعتزال طارق التايب نجم الكرة الليبية السابق المنتظر أن تجمع الأهلي أمام الهلال السعودي،

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، أن الأهلي المصري سيوافق على أي أمر سواء بتقديم موعد اللقاء أو تأخيره.

وختم مدير الكرة بنادي الأهلي المصري :”نحن وقعنا عقود اللعب مع التايب وسنكون ملتزمين بها، ولو طرأ أي جديد في تغيير الموعد سيتم الاتفاق مع اللاعب والقائمون على تنظيم المهرجان”.

يذكر أنه سبق وأن تم الاتفاق على أن تقام المباراة في السعودية يوم 28 مارس الجاري، وكانت السعوديه قد أوقفت السفر إلى عدد من الدول من بينها مصر بسبب انتشار فايروس كاورنا.