ابتسامات الفرح والسلام ضد الإرهاب .. بنغازي تحتضن مهرجان الربيع 2020

أخبار ليبيا 24

بنغازي تدخل عهداً جديداً من السلام والتصالح والوئام والبناء والعمار بعد أن كسرت قيود القهر والظلم وحواجز الخوف والرعب التي سعى الإرهاب لزرعها في نفوس أهالها .

وبدأت هذه المدينة عقب تحريرها مرحلة جديدة من الأمن والحياة، بعد أن انتصرت على الإرهاب الذي استوطنتها طيلة الأربع سنوات الماضية، واستطاعت بفضل أبنائها اجتثاث جذوره.

وأتم الله نعمة السلام والحرية بعد انتصارها على الإرهاب بكافة فصائله وأشكاله بعد أن كان يقوض حياة المواطنين في أغلب المناطق بالشرق الليبي، وبفضل الله وبفضل قوات الجيش، وبفضل كل الوطنين الخيرين ومن هذا المنطلق الواقعي والحقيقي احتضنت المدينة مهرجان الربيع 2020 للجاليات العربية والأجنبية المتواجدة والمتعايشة بها لتكون رسالة للعالم اجمع بأن المدن المتحررة تنعم بالسلام والأمن والأمان، والذي كان رسالته تحقيق ولو جزء بسيط من سد الفجوات لهذا الوطن الذي عانا الكثير .

المهرجان الذي اختتم الخميس الماضي كان بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية جمعة الفاخري.

وحضر افتتاح الفعاليات السفير المالطي بليبيا، وسفير دولة فلسطين، والقائم بأعمال السفارة البنقلادشية، بعض الرعايا من الجالية المصرية، والعديد من أعضاء الجالية السورية، ومؤسسة قوَّة الربيع الجهة المنظمة الحدث، وبعض نشطاء مؤسسات المجتمع المدني، وأبناء من الجاليات العربية والأجنبية في ليبيا، وعدد من الرسميّين والمثقفين والإعلاميين، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وشهد المهرجان عروضًا فلكلورية لأبناء الجاليات المقيمين في بنغازي، وعروضًا للأزياء والفنون التعبيرية، والرقصات الشعبية، ونظم الحفل بالمسرح الشعبي بنغازي.

وقالت رئيسة الجنة العليا للمهرجان سمية المصراتي إن الهدف من المهرجان هو إرسال رسالة للعالم بأن مدينة بنغازي آمنة، وخير دليل على ذلك هو وجود العديد من الجاليات الأجنبية والعربية داخل المدنية .

المصراتي قدمت على هامش المهرجان شرحا مفصلا عن المهرجان الذي الذي تضمن جلسة حوارية ولقاءات عمل وفعاليات ثقافية وفنية .

وشارك في المهرجان العديد من الجاليات العربية والأجنبية منها “المصرية، والسورية، والفلسطنية، والهندية، والباكستانية، والسوادنية، والبنقلادشية ” .

هذا وشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات الأمنية والعسكرية منها مدير إدارة التوجيه المعنوي بنغازي، ومدير راديو رعد صوت القوات المسلحة وبعض من ممثلي المنظمات الأهلية التطوعية وبعض الداعمين والرعاة لهذه الفعاليات، وعدد من القنوات الإعلامية والصحفيون ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والكشافة .

يشار إلى أنه تخللت فعاليات المهرجان، إلقاء عديد الكلمات التي عبرت عن فرحة مدينة بنغازي بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية، وانتصارات قوات الجيش على الجماعات الإرهابية، وعبرت عن سعادة الجاليات العربية والأجنبية بالعيش في مدينة بنغازي، وكرم أهلها والعيش في أمن وسلام ومحبة.