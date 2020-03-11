إيقاف الدراسة بكافة المدارس الليبية في تونس

أخبار ليبيا24- خاص

قررت السفارة الليبية في تونس اليوم الأربعاء إيقاف الدراسة بشكل رسمي في المدارس الليبية في تونس.

ويشمل هذا القرار إيقاف الدراسة في كافة المدارس الليبية في تونس وهي المدرسة العربية الليبية في تونس فترة صباحية و المدرسة العربية الليبية في تونس فترة مسائية والمدرسة الليبية بالحمامات و المدرسة الليبية بصفاقس ومدرسة الفوز الدولية.

وأوضحت سفارة ليبيا في تونس، أن القرار جاء عقب تعميم مدير إدارة التعليم الخاص بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب لإرشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا.