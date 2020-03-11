أمن الكفرة تضبط سيدة سودانية تجري عمليات غير شرعية للنساء في منزلها

أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي الكفرة بمساعدة عنصر نسائي تابع لمديرية أمن الكفرة امرأه من الجنسية السودانية تعمل ممرضة تقوم بإجراء عمليات بطريقة غير شرعية وغير قانونية للنساء في مكان إقامتها.

وأكد المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل أنه بعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بالخصوص تم تكليف أعضاء وحدة التحريات بالبحث والتحري حيث تم تأكيدها والتنسيق مع النيابة العامة وأخذ الإذن بدخول المنزل وضبطها.

وأضاف خليل أنه تم إثبات قيام هذه الممرضة بهذه العمليات عن طريق مصدر تم إرساله، لافتا إلى أنه يقدر ثمن العملية التي تقوم بإجرائها بمبلغ مالي يقدر بـ 500 دينار .

وأشار المتحدث باسم المديرية إلى أنه تم إرسال المصدر إلى منزل المشتبه بها وذلك من أجل التأكيد ومن أجل ضبط هذه الممرضة في حالة تلبس.

وأفاد خليل أنه عثر معها على عدد من المعدات التي تستعمل في إجراء عمليات للنساء وعددها 7 شرائح ومعدات طبية أخرى ، ومعدات تستعمل في إجراء العمليات.

وذكر المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق مع المتهمة فيما نسب إليها وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

.