أمريكا تؤكد استمرارها في دعم حل سياسي يسمح لليبيين بتحقيق رغبتهم في حكم ديمقراطي

أخبار ليبيا24

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق رغبته في حكم ديمقراطي شامل لا يُقصي أحدا.

وأعرب نورلاند خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في جنوب أفريقيا عن قلقه العميق إزاء الهدنة الهشّة حول طرابلس، والإغلاق المستمر لإنتاج النفط.

وأبدى السفير الأمريكي قلقه أيضًا من استمرار تهجير العائلات الليبية بسبب القصف المستمر للمناطق المدنية والبنية التحتية.

وأشاد نورلاند بحكومة الوفاق الوطني على مشاركتها الجادة في الحوارات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وأفاد السفير الأمريكي أن رؤية الولايات المتحدة متمثلة في ليبيا ذات سيادة وخالية من التدخلات الحارجية، محذرًا من أنّ الصراع الحالي يهدّد بتأجيج الأوضاع في أجزاء أخرى من أفريقيا بالإضافة إلى منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد نورلاند في اجتماع منفصل مع مسؤولين من جنوب أفريقيا، عن رغبة الولايات المتحدة في العمل مع جنوب إفريقيا والاتحاد الأفريقي لدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن جنوب أفريقيا -الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي- التزمت بإنهاء النزاعات في القارة الأفريقية، في إطار “إسكات الأسلحة”.