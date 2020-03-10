مطالبًا الوفاق بضرورة إنهائه .. القماطي : استمرار قفل الحقول النفطية له عواقب اقتصادية وخيمة الوطنية للنفط إغلاق الحقول تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت الملياري دولار أمريكي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد حزب التغيير، الذي يرأسه المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أن استمرار قفل المنشآت النفطية له عواقب اقتصادية وخيمة على الشعب الليبي.

وطالب الحزب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق بإنهاء هذا القفل بكل الوسائل المتاحة، باعتبار أنه يهديد الأمن الاقتصادي الذي يعد جزءا من أمن الإنسان في ليبيا.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الإقفالات تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت الملياري دولار أمريكي لتصل إلى 2,101,739,911 دولار أمريكي منذ 24 يناير 2020.