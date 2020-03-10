متحدث باسم الصاعقة: مليشيات مصراتة تدفع بتعزيزات إلى أبوقرين

أخبار ليبيا24ـ

ذكر المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة، عقيد ميلود الزوي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الوفاق دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محور بلدة أبوقرين الواقعة بين مدنتي مصراتة وسرت.

وقال الزوي، في تدوينة على فيسبوك، ” ميلشيات مصراتة وحسب مصدر موثوق تدفع بتعزيزات إلى محور بوقرين وتقول إنها قوة حماية سرت الجفرة. خابوا وخسروا بإذن الله. ونسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يكون ما جمعوه غنيمة لقواتنا الباسلة”.

وتقع أبوقرين على بعد 118 كم جنوب مصراتة وعلى بعد 138 كم غرب سرت.

وفي السياق، نشرت حسابات مناصرة لقوات حكومة الوفاق، على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر مرور رتل لسيارات دفع رباعي وسيارات إسعاف بإحدى النقاط الواقعة على طريق مصراتة أبوقرين.

وذكرت مصادر من قوة “بركان الغضب” أن المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق دفعت بوحدات عسكرية جديدة إلى محور أبو قرين-الوشكة.