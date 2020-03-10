ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد..ثلاثة أسماء على طاولة الترشيح

أخبار ليبيا24

الأمم المتحدة ستعلن خلال أيام عن مبعوثها الجديد إلى ليبيا

المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة استقال في 02 مارس 2020

المبعوث الأممي الجديد سيحمل الرقم 7 منذ عام 2011

أبرز المرشحين:

الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز

الدبلوماسي السوداني يعقوب الحلو

وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي

المبعوثون السابقون:

الأردني عبد الإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، واللبناني طارق متري، والإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر، واللبناني غسان سلامة.

مصر دعت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تسريع تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا