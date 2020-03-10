في لقاء خاص مع أخبار ليبيا24.. مدير عام مستشفى الكويفية التخصصي للأمراض الصدرية يؤكد خلو ليبيا من فايروس كورونا

في لقاء خاص مع أخبار ليبيا24.. مدير عام مستشفى الكويفية التخصصي للأمراض الصدرية يؤكد خلو ليبيا من فايروس كورونا تفاصيل دقيقة يقدمها مدير عام مستشفى الصدرية حول الاستعدادات المتوفرة للكشف عن فيروس كورونا

أخبار ليبيا24-خاص

يواصل فيروس كورونا المستجد نشر الرعب والفزع في عدة دول، لتفشيه وانتقاله للعديد من الأشخاص فضلا عن حالات الوفيات التي سجلت بالآلاف حتى الآن، مما أجبر عدة دول إلى فرض حجر صحي وتوقيف الحركة التعليمية، وفرض قيود على الانتقال من مكان لمكان.

وفي هذا الشأن عملت الدول، على أخذ احتياطاتها للكشف عن ومجابهة هذا الفيروس القاتل للحد من انتشاره.

وفي لقاء خاص مع وكالة أخبار ليبيا 24 أكد مدير عام مدير عام مستشفى الكويفية التخصصي للأمراض الصدرية والجراحة ببنغازي، الدكتور أنس البرغثي، أنه إلى حد الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية هو إشاعات.

منظمة الصحة العالمية.. تعاون ووعود

وأكد البرغثي، أن هناك تعاونا مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص، مشيرًا إلى أن اجتماعًا عقد اليوم ما بين مستشفى الصدرية ومركز بنغازي الطبي بحضور اللجنة العلمية في مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن.

ونفى البرغثي، أن يكون مستشفى الصدرية قد استلم جهازًا من منظمة الصحة العالمية، لكنه أكد في المقابل أن هناك وعودًا من قبلها.

وأوضح البرغثي، أنه يوجد جهاز سُلم إلى مستشفى الصدرية من قبل مركز بنغازي الطبي، إلا أن الجهاز لازال في حاجة لمواد التشغيل، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية وعدت بتوفير تلك المواد التشغيلية للجهاز خلال اليومين القادمين. وقال البرغثي، “يوجد هناك لقاءات ووعود من منظمة الصحة العالمية ووعدونا بجلب معدات الوقاية الشخصية (PPE) المستخدمة لوقاية الأفراد من المخاطر المستخدمة لوقاية الأفراد من المخاطر.

وأضاف، “كما وعدت بتوفير المشغلات خلال الأيام القادمة، لتشغيل الجهاز الذي أصلاً أخذناه من مركز بنغازي الطبي”. وتابع “هذا فيما يتعلق بما حدث بين مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ومنظمة الصحة العالمية”.

تأهب واستعداد

وقال البرغثي، إن مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية هو المعني بالأمراض الصدرية وخاصة الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الدرن وحديثاً المرض المقاوم أو ما يعرف بـ (MDR). وأضاف، “خلال الأيام السابقة وبعد انتشار فيروس كورونا تم تشكيل غرفة من الأطباء والتمريض واختصاصيين واستشاريين وجميع العاملين بمستشفى الكويفية المعنيين بهذا الأمر”.

وقال، “لقد قمنا برفع حالة التأهب والطوارئ وإعطاء محاضرات قدمتها خبرات كبيرة جداً بالإمراض المعدية. نحن عملنا كله مختص بالأمراض المعدية، وكذلك بمرض الدرن ولدينا خبرات أخذت دورات مكثفة في مصر وتونس، لمعظم الأطباء، وبالتالي ليس لديهم مشكلة في التعامل مع الأمراض المعدية”.

وأضاف، “لدينا تقريبا ما يعادل الـ20 من معدات الاختبار التي جرى إعطائها لنا عن طريق وزارة الصحة وصنعتها شركة عملاقة كبيرة اسمها شركة آلفا، وذلك لاستخدامها لأي حالة اشتباه في تشخيص مرض كورونا”.

وقال مدير عام مستشفى الصدرية، “نحن نريد أن نشخص المريض الذي توجد به حالة اشتباه او كان راجعا من السفر من الخارج أو خالط أحد المسافرين، وهذه معتمدة على خبرة الأطباء الذين لدينا في تحديد الحالة”. وأضاف، “إلى هذه اللحظة نطمئن الجميع أنه لم تأتي أي حالة تستدعي أن نقوم بالاختبار عليها لتحديد إذا كان مصابا بفيروس كورونا أم لا”.

وأوضح، “أن التحليل المُناط بـ “كورونا” موجود لدينا وليست لدينا أي إشكالية في هذا، بالإضافة إلى جهاز الـ “بي سي آر” فإننا ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة منظمة الصحة العالمية لإمدادنا بكاشف لتشغيل الجهاز الآخر”.

وقال، “حالياً يمكننا العمل بواسطة نشتغل بمعدات الاختبار الـ20 الموجودة لدينا، وإلى هذه اللحظة لا يوجد حالة اشتباه تستدعي أن نقوم بالكشف عليها”.

وأضاف، “بالإضافة إلى أن لدى المستشفى جهاز ” جينكسبيرت” الذي يستخدم في تشخيص الحامض النووي للأمراض الوبائية، حيث تم تطوير مشغلات خاصة بالكشف عن فيروس كورونا للعمل عليه، وأعتقد أنه تم إخضاع الـ “ف دي آي” لاختبار كورونا عن طريق هذه الحزمة من المشغلات”.

وقال، “الأمر مازال لم يعمم، ولكن أعتقد أنه تم اعتماد حزمة المشغلات “كِت” الخاص وفي خلال شهر بالكثير سوف يصل إلى مستشفى الكويفية”.

وأكد مدير عام مستشفى الكويفية، “أن المواد المشغلة لجهاز (PCR) ستصل بعد أسبوع أو أربعة أيام عن طريق منظمة الصحة العالمية، على الأقل هذا ما وعدت به”. وقال، “لم يصلنا جهاز من المنظمة ولكن وعدونا بمواد للجهاز، الذي أخذه المستشفى كإعارة من مركز بنغازي الطبي”.

دور وزارة الصحة

وأكد مدير عام مستشفى الكويفية أن وزارة الصحة بالحكومة الليبية وفرت عدة متطلبات عاجلة للمستشفى تمثلت في الأسرة وبعض المواد المضافة للأقسام من أجهزة ضغط وكاشفات حرارة، بالإضافة إلى الأشياء المهمة التي تحتاجها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد أن وزارة الصحة رفع حالة الطوارئ القصوى داخل المستشفى، لأنها تعلم أنه قد يكون أول مستشفى مستهدف بالمنطقة الشرقية بالكامل، لاستقبال الحالات التي قد تكون مصابة بـفيروس كورونا.

وقال، “طبعاً التجهيز كان في جميع مناطق ليبيا وليس فقط بمستشفى الكويفية، ولكن لأن مستشفى الكويفية، قد يكون هو الأول الذي قد يلجأ اليه مرضى الأمراض المتعلقة بالصدر”.

وأضاف، “نحن كجزء من هذه المستشفيات يجب أن نرفع حالة التأهب والطوارئ والاستعدادات سواء في بنغازي أو غيرها، وكذلك في مدينة أمساعد الحدودية”.

إشاعات

وحول ما جرى الحديث عنه خلال الأيام الماضية من ظهور حالات مصابة بـ فيروس كورونا، أكد مدير عام مستشفى الأمراض الصدرية الكويفية، أنها مجرد إشاعات.

وقال، “ما قمنا بملاحظته نحن كأطباء داخل مستشفى الكويفية وهو موضوع تترد الإشاعات بوجود حالتين مرضيتين في منطقة المرج وحالتين وأربع حالات بمنطقة الكويفية، وكذلك من يقول إن مركز بنغازي الطبي استقبل حالات. هذه كلها إشاعات ولا صحة لها”.

وأضاف، “هل يريدون أن يأتوا بالمرض رغما عنه. أمر غريب يحدث ويريدون ليبيا أن يأتيها المرض بالسيف”. وقال، “بكل صراحة نحن إلى هذه اللحظة حتى حالات اشتباه لا توجد إطلاقاً وعندما نقول حالة اشتباه يعني لدينا مريض مسافر لدينا أعراض”. وتابع، “الخبرة التي لدينا “إكلينيكيا” قبل حتى المعمل، بإمكانها أن تكشف ما إن كانت هذه حالة اشتباه أم لا”.