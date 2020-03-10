عمومية الهوكي تعقد اجتماعها العادي الأول

أخبار ليبيا24- خاص

ناقشت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي جملة من المواضيع الهامة من بينها التقرير المالي والإداري للعام الماضي 2019، وعرض النشاط الداخلي والخارجي للاتحاد العام للهوكي والميزانية المقترحه له

وجاء هذا خلال اجتمعهت العادي الأول الذي عقد في صالة الاتحادات بالمدينة الرياضية بطرابلس، بحضور رئيس اتحاد اللعبة صلاح مهنى وأعضاء المكتب التفيذي و رؤساء أندية الغرارات والشموع وحي دمشق والنجوم ومندوب عن اللجنة الأولمبية.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى لتجهيز ملعب الهوكي و وصوله لنسب إنجاز عالية والتي تشرف عليه إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة وهو الملعب الأول من نوعه في أفريقيا نظرا للموصفات العالمية الذي حضي به.

واختتم الاجتماع بتكريم المكتب التنفيذي واللجان العاملة بالاتحاد الليبي للهوكي لرئيس الاتحاد الليبي للهوكي صلاح مهنى تقديرا للمجهودات التي يبذلها رئيسه للرقي بلعبة الهوكي داخليا وخارجيا.