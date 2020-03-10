عقوب يبحث مع تسييري طبرق الوضع الصحي بالبلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ووكيل ديوان البلدية عبدالله اسحام الوضع الصحي بالبلدية.

وأثنى عقوب على مجهودات المجلس التسييري والاستعدادات التي يقوم بها مع بلديتي بئر الأشهب وأمساعد وبكل مانوقش في إجتماع أمس بالمجلس التسييري.

وأكد وزير الصحة على دعم الوزارة للمجهودات التي تبذل لغرض التصدي لفيروس “كورونا” وتقديمها كل مايلزم للمنافذ البحرية والبرية والجوية.

وأفاد عقوب أن وزارة الصحة سوف تقوم بدعم مقر الحجر الصحي بكل من المعدات والأجهزة الكاشفة والكمامات اللازمة وكذلك تزويد مقر الحجر الصحي بالأطقم الطبية المختصة.

وناقش عقوب عدد من المشاريع الصحية منها استلام مستشفى النساء والولادة من تسييري طبرق وسوف تشرع وزارة الصحة في صيانته وتجهيزه.

كما طالب من تسييري طبرق متابعة العيادات العامة التي باشرت عملها في الفترتين الصباحية والمسائية داخل المدينة بجميع التخصصات.