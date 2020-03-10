خلال استقبالها حفتر.. ميركل: لا حل عسكري للصراع في ليبيا ميركل تلتقي حفتر لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في برلين، لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا، بحسب ما نشرت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان له اليوم، نشرته وكالة رويترز، إن “ميركل أكدت على أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب”، وفق قولها.

وكان المشير خليفة حفتر قد التقى أمس الإثنين في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.