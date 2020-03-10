حفتر يتوجه إلى برلين بعد زيارته لباريس مصادر تقول إن حفتر تلقى دعوة من المستشارة الألمانية لزيارة برلين

أخبار ليبيا24ـ سياسة

قالت مصادر مطلعة إن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك بعد أنهى زيارته إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير 2019 مؤتمرا دوليا يرمي لتأسيس وقف إطلاق نار دائم وبدء مسار سياسي في ليبيا.

واستقبل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، يوم الإثنين، بقصر الإليزيه، قائد الجيش الليبي. وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، إن حفتر وصل إلى باريس بدعوة رسمية من ماكرون، للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية.

وعقب اللقاء، قال مصدر في قصر الإليزيه، الاثنين، إن حفتر أكد أنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار ما لم تحترمه الجماعات المسلحة في حكومة طرابلس.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن حفتر، أكد خلال اجتماع مع ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس مستمرة من قبل قوات الوفاق على الرغم من التوصل إلى هدنة وتوصية مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار.

وقصفت أمس الإثنين قوات الوفاق بشكل عشوائي أحياء سكنية بمنطقة قصر بن غشير، في عملية قالت قوات الوفاق إنها استهداف لمخزن أسلحة.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق أرسلت تعزيزات إلى منطقة أبوقرين الواقعة إلى الجنوب من مصراتة وإلى الغرب من سرت.